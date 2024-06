Incendio in palazzina a Palermo, sei intossicati

Diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute a Palermo in via Lazzarini a causa di un incendio che ha interessato una palazzina di tre piani.

L'incendio è divampato, per cause ancora in fase di accertamento, nel vano scala dell'edificio. Il fumo ha invaso diversi appartamenti bloccando i residenti. I pompieri sono riusciti a fare evacuare tutti gli occupanti, quattro adulti e 2 bambini dai balconi, che sono stati affidati al personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale. Sono intervenuti anche i carabinieri. L'incendio è stato spento.



