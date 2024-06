Miles Gloriosus in scena a Siracusa tra abusi di potere e donne

Una storia di abuso di potere. Di un bullizzato che a sua volta diventa un bullo. E poi soldatesse che si preparano ad una guerra che forse non arriverà mai.

Debutta domani sera al teatro greco di Siracusa Miles gloriosus di Plauto, la commedia per la regia di Leo Muscato, nella traduzione di Caterina Mordeglia, in scena fino al 29 giugno.

Il regista Leo Muscato, che torna a Siracusa dopo il successo dello scorso anno con il Prometeo.

Una commedia degli equivoci e degli inganni, ambientata in un mondo militare, che viene messa in scena per la prima volta al Teatro Greco di Siracusa.

Muscato ha scelto come protagonista Paola Minaccioni, popolare volto del cinema e della tv, e si è circondato di un cast tutto femminile. "Vogliamo far divertire e offrire una riflessione. Mi sono circondato di un cast eccellente con un coro di 40 donne.

Pensavo di conoscere questo testo ed invece mi ha cominciato a parlare in maniera nuova: sulle donne ne vengono dette tante. Ed è nata l'idea che ci siano solo donne in scena".

Miles gloriosus è uno spettacolo ambientato in un accampamento militare indisciplinato oltremisura, colorato e chiassoso. A comandare questo accampamento "sui generis", Pirgopolinice, il soldato fanfarone.

"Il miles non si fa nessuno scrupolo di decidere della vita e delle morte dei soldati - dice Muscato -. Alla fine ci sono due beffe: forse di fronte ad una ipersollecitazione tutti noi siamo capaci di fare azioni terribili".

"Sono onorata di essere qui - ha detto Paola Minaccioni -, credo sia un sogno per tutti gli attori essere consacrati in questo luogo. Mi ritrovo a interpretare questo potere autocratico maschile e quindi a poter prendere in giro anche tutte le forme di potere che in questo momento stanno avendo purtroppo la meglio".

"Questa - aggiunge - è una storia di abuso di potere. C'è uno che è inadeguato a dirigere un campo. E' un addestramento inutile, perché siamo in un favoloso mondo in cui le guerre non esistono più. E lo spettatore capisce che è una persona inappropriata, che probabilmente ha subito bullismo. E quelli che sono stati bullizzati alla fine diventano dei carnefici. Sul finale empatizzi con lui perché ti accorgi che è una vittima". A completare il cast le allieve dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico. Miles gloriosus si alternerà con Fedra (Ippolito portatore di corona) di Euripide, lo spettacolo diretto da Paul Curran.



