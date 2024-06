Falcone oltre 100mila voti,scatta secondo seggio Fi in Isole

Le urne premiano Forza Italia nella circoscrizione Isole. Secondo fonti del partito, per la lista Fi-Nm scattano due seggi per Bruxelles: Edy Tamajo e Marco Falcone. Il primo ha ottenuto oltre 121 mila voti, il secondo ha toccato quota 100 mila. Terza, prima dei non eletti, è la capolista Caterina Chinnici con più di 93 mila preferenze (alle scorse europee candidata da indipendente col Pd aveva ottenuto 113.248 voti). Tamajo e Falcone, entrambi assessori nella giunta di Renato Schifani, hanno trainato la lista. Fi è il primo partito in Sicilia.



