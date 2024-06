Europee: Lupo (Pd) eletto, secondo nelle Isole dopo Schlein

Due anni fa era stato escluso dalle liste per le regionali dal Pd, il suo partito che aveva guidato anche da segretario, e dalla candidata a governatore della Sicilia Caterina Chinnici (poi sconfitta e passata a Forza Italia) perché inserito dalla commissione Antimafia tra gli imprensentabili, avendo un giudizio pendente per corruzione.

Giuseppe Lupo era stato comunque eletto al consiglio comunale di Palermo col Pd e due mesi fa è stato assolto nel processo per corruzione perché il fatto non sussiste. Per Lupo, che ha sempre mantenuto un profilo basso senza fare polemiche, adesso arriva il riscatto. E' stato eletto al Parlamento europeo nella circoscrizione Isole, arrivando dietro solo a Elly Schlein nella lista del Pd, con oltre 49 mila voti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA