AAA, si cerca personale per lavorare nelle isole Eolie

Reclutamento di talenti alle porte per lavorare nelle isole Eolie: parte infatti la ricerca di personale con un recruiting day a Milazzo per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'arcipelago.

I centri per l'Impiego di Lipari e Milazzo - spiega una nota di Federalberghi Eolie - annunciano l'organizzazione di un Recruiting Day che si terrà a Milazzo in via Tremonti 54, l'11 giugno tra le 9 e le 13. L'evento mira a mettere in contatto le aziende delle isole Eolie e i talenti in cerca di opportunità lavorative.

Organizzato in collaborazione con la Federalberghi isole Eolie e l'associazione Ristoratori Isole Eolie, il recruiting day "sarà un'occasione importante per le imprese del settore turistico-alberghiero e della ristorazione di entrare in contatto con candidati qualificati e motivati. Le aziende saranno rappresentate dalle associazioni di categoria, attraverso le quali, avranno l'opportunità di esprimere le proprie esigenze di personale e di condurre colloqui con i potenziali dipendenti, accelerando così il processo di selezione e assunzione".

"Questo evento è un importante passo avanti per sostenere l'occupazione locale e valorizzare le competenze. - ha dichiarato un rappresentante dei centri per l'Impiego - Siamo contenti di collaborare con la Federalberghi e l'associazione Ristoratori che, grazie alla loro rete di aziende, renderanno ancora più efficace l'iniziativa".

Tra le posizioni aperte ci sono: baristi, camerieri di sala/bar e chef de rang, cuochi, capi partita e aiuti cuoco, aiuto pizzaiolo, addetti alle pulizie, camerieri ai piani, addetti al ricevimento, turnante e capo ricevimento.

Le iscrizioni per partecipare al recruiting day sono aperte e gratuite. Le aziende possono registrare le proprie richieste compilando il modulo https://bit.ly/3RcSzGa. I candidati possono prenotarsi attraverso https://bit.ly/4bNf8tc.



