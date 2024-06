Villoresi, stagione estiva del Biondo racconta grandi personaggi

"E' un cartellone dedicato agli scrittori siciliani contemporanei e ai grandi personaggi della scienza e dell'arte che con la loro "libera obbedienza" hanno cambiato il mondo". Pamela Villoresi, direttore artistico del Teatro Biondo, stamattina ha presentato la Stagione estiva del Teatro che si terrà per il secondo anno a Villa Tasca dal 18 giugno al 17 luglio. Si comincia con Vincenzo Pirrotta con i suoi racconti inediti di "Malalunanuova", un affresco che custodisce l'anima più autentica della città di Palermo.

L'antologia di storie che propone Pirrotta è l'occasione per fare un viaggio nel cuore di Palermo.

Il 25 e 26 giugno, " Vi racconto Marie Curie" spettacolo dedicato alla famiglia del premio Nobel, madre di un altro premio Nobel e di una pianista di fama. Scritto da Riccardo Bàrbera con Gaia De Laurentiis e Riccardo Bàrbera. Al pianoforte Laura Manzini. Tratto dalla commedia Le formidabili Curie, lo spettacolo racconta la storia della celebre scienziata da una prospettiva inedita. In casa Curie, infatti, si vissero due vicende parallele e straordinarie: quella di Marie e Irène nel mondo della chimica e della fisica, e quella di Ève Curie, la figlia "strana": concertista, politica e scrittrice, che scelse la strada dell'arte e della musica e che fu anche appassionata biografa di famiglia. E ancora musica con la serata dedicata allo strano rapporto che legò George Sand a Chopin con "La nota Blu", drammaturgia di Daniela Morelli e regia di Giulia Randazzo. Il vero nome della Sand era Amandine Aurore Lucile Dupin, e lo spettacolo indaga il rapporto che legò il giovane polacco all'eccentrica intellettuale francese. E dalla musica alla scienza con un omaggio a Margherita Hack, astrofisica e personaggio mediatico, anticonformista e attivista. Si chiude il 16 e il 17 luglio con il contributo del Biondo alle celebrazioni dei 400 anni della Santa Patrona. "Con le mie ali", da un'idea di Pamela Villoresi e un laboratorio condotto da Gigi Borruso con gli allievi della Scuola del Biondo.

Il mandato a Pamela Villoresi scade a dicembre, ma ieri è uscito il bando per una nuova direzione artistica. "Questo significa che la politica - commenta la Villoresi - non giudica il mio impegno sufficiente per un rinnovo. Nonostante i successi, gli abbonamenti raddoppiati, la Scuola per certi versi messa in sicurezza, sappiamo bene che a contare è solo la politica. Il bando però potrebbe non essere vincolante."



