"Storie senza frontiere", a Palermo i racconti di Msf

"Storie Senza Frontiere", il primo libro con i racconti di operatrici e operatori di Medici Senza Frontiere rivolto a ragazze e ragazzi, a partire dagli 11 anni, verrà presentato venerdì 7 giugno a Palermo alle ore 18 nell'ambito della manifestazione "Una Marina di Libri" presso Villa Filippina, Spazio Casa Forst. Scritto da Gigliola Alvisi, ed edito da Piemme, il libro racconta di paesi lontani e vicini, di guerre dimenticate, di ospedali in prima linea, di accoglienze e sostegno, della complessa macchina organizzativa che garantisce elettricità, acqua potabile, cibo, farmaci, sicurezza a chi ne ha assoluto bisogno. Oltre all'autrice, ci sarà anche Laura Guarenti, responsabile medico Msf del progetto di Palermo sui sopravvissuti a tortura e violenza, modera Marta Occhipinti giornalista de La Repubblica.

Il libro sottolinea l'importanza non solo dell'attività di Msf, i cui operatori e operatrici umanitari, da oltre 50 anni, si impegnano quotidianamente per supportare le popolazioni più vulnerabili, ma anche del messaggio che lasciano al mondo attraverso i numerosi progetti negli oltre 70 paesi in cui l'organizzazione opera, frutto di uno scopo al cui la collettività dovrebbe ambire.

"Chi scrive queste pagine di diario - scrive Valeria Parrella nell'introduzione - non viene a dire di sé, bensì, dicendo di sé, a testimoniare un passaggio sul pianeta Terra, e a lasciare nero su bianco ciò che ha visto oppure ciò che gli è stato raccontato, ciò che ha dovuto ricostruire, ciò che ha perduto, ciò che si può solo immaginare, o forse manco quello, ma appunto: viene a testimoniare l'inimmaginabile".

Dalla guerra in Ucraina agli sbarchi di persone migranti, dietro ogni racconto, il volto di bambini, donne, uomini a cui è stato reso possibile accedere a cure mediche gratuite e, a volte, a cui è stato possibile accedere ad una nuova vita.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.



