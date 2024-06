Opere di Valenti esposte nell'Antiquarium a Centuripe

Sarà inaugurata presso l'Antiquarium a Centuripe la personale dell'artista Massimiliano Valenti. Figlio d'arte, originario a Regalbuto, 50 anni.

"Pianista concertista, ha svolto e svolge tutt'ora un'intensa attività concertistica che lo vede protagonista in prestigiose sale d'Europa, Usa e Asia; oltre che come docente in diverse Università e Conservatori di musica in Europa e in Asia.

Sin da bambino, dall'età di 5 anni, ha coltivato assieme alla musica, grazie al sostegno del padre, Filippo Valenti la passione per la pittura, passione che nel corso degli anni si è rivelata, oltre che necessaria, anche complementare, riuscendo così a manifestare e consolidare uno stile unico in entrambi i talenti. Il suo pensiero pittorico ricalca molto quello caravaggesco, dove la luce, seppur in proporzione minima rispetto al buio, risulta nel complesso abbagliante e accecante", afferma una nota del comune dell'Ennese, guidato da Salvatore La Spina.

Tanti sono i grandi artisti che hanno contribuito alla sua crescita artistica, nonostante differissero tra di loro per cultura, stile e tecniche, avevano di contro come ad esempio: Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Magritte, Paul Klee, Morandi, Nolde, De Chirico, De Staël e Schiele, spaziando dall'Impressionismo al Surrealismo e dal Metafisico all'Espressionismo astratto. Alcune opere giovanili sono state esposte presso la Galleria d'arte Bongiovanni di Bologna accanto a pittori come: Bueno, Fiume e Curandai e altre alla biennale di New York. Attualmente alcune opere si trovano presso gallerie d'arte contemporanee di Kunming e Shanghai (China). "Artista completo e poliedrico, Massimiliano Valenti, trasmette emozioni profonde che, come nella musica, cattura e conquista inevitabilmente l'attenzione del pubblico.

Tra I prossimi appuntamenti di Valenti la realizzazione di un progetto "Praeludium"; un viaggio attraverso I 24 preludi di Debussy corroborati da altrettante opere su tela", prosegue la nota del Comune.



