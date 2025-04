L'Antica Pizzeria Da Michele apre anche a Catania. Lo storico marchio napoletano aprirà venerdì un proprio locale nel centro storico della città siciliana: in un edificio di fine '700 inizio '800 di via Manzoni, alle spalle di via Etnea.

«Qui, come a Napoli, la pizza non è soltanto un piatto - spiega Alessandro Condurro, uno dei due Ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world - ma un rito, un momento di condivisione che attraversa le generazioni, un pezzo di storia che si gusta a ogni morso. I catanesi, con la loro accoglienza calorosa e la passione per il buon cibo, abbracceranno senza esitazione una pizza che rappresenta la fusione perfetta tra la tradizione partenopea e il calore del sud" "Gli abitanti di Catania, che da sempre amano la loro cucina ricca e generosa - afferma l'altro Ad Francesco De Luca - troveranno ne l'Antica Pizzeria Da Michele un angolo di Napoli che saprà emozionarli. La pizzeria esalta la tradizione, celebrandola con un grande forno a vista, con l'attenzione che nasce in ogni gesto e rituale e con le ricette della sede storica di Napoli".

Il menù, oltre alle tradizionali e famose pizze che hanno reso celebre il marchio, a Catania si arricchisce di un'offerta dedicata agli anni '90 e alla famosa frittura napoletana che richiama anch'essa le antiche ricette campane Il progetto porta la firma dello studio dell'architetto Antonio Di Maro, che, per il gruppo Asset Food, per raccontare il brand, ha seguito le classiche scelte stilistiche già utilizzate anche nelle sedi di Bari, Taranto, Trieste, Bergamo, Viareggio, Pompei, Pescara, Modena e Civitavecchia, con alcune specifiche nel rispetto e nell'esaltazione del luogo artistico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA