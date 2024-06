Olio biologico Ravida premiato a Dubai con il Gold Award

L'Azienda Ravidà è stata premiata con il Dubai gold Award 2024 al Dubai International Olive Oil Competition, negli Emirati Arabi Uniti. Il Produttore olivicolo Siciliano si è distinto tra più di 1400 etichette, come "uno dei migliori oli di oliva del mondo", con la sua etichetta Biologica.

Si tratta del 37esimo riconoscimento in 33 anni di presenza sui principali mercati internazionali. L'Olio Extra Vergine di Oliva Ravida è una miscela naturale di olive Biancolilla, Cerasuola e Nocellara prodotta e imbottigliata dalla famiglia Ravidà presso il loro frantoio a Menfi (Agrigento).

"Un riconoscimento alla qualità della nostra produzione - commenta Natalia Ravidà, fondatrice e amministratore Unico di Ravida -. Siamo un team piccolo e compatto, impegnato a produrre un olio di oliva con tutte le caratteristiche nutrizionali e organolettiche che distinguono gli oli siciliani di alta qualità".

La linea di oli di oliva Ravida, oltre all'etichetta storica, disponibile sia convenzionale che certificata Biologica, comprende due selezioni limitate, un condimento all'olio d'oliva al limone ed uno al mandarino, un aceto di vino con mosto d'uva abbinati ad una linea di sali marini naturali provenienti dalle saline della Sicilia occidentale. Gli oli di oliva Ravida sono stati introdotti per la prima volta sul mercato nel 1991 a Londra ottenendo il plauso immediato dei consumatori e della stampa.



