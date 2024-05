Pugilato: Niente Olimpiade per Cavallaro, sconfitto a Bangkok

Niente Olimpiade di Parigi per uno dei due Salvatore Cavallaro della nazionale italiana di pugilato. Quello che combatte nella categoria degli 80 kg si era qualificato ai Giochi nel preolimpico di Busto Arsizio, mentre l'altro, 28enne siciliano impegnato nei 71 kg, è stato sconfitto oggi nell'altro (e ultimo) preolimpico, quello di Bangkok che mette in palio gli ultimi pass per Parigi. A battere l'azzurro per 'split decision' (4-1), in un incontro per il primo turno, è stato l'algerino Youcef Islam Yache.

Cavallaro è il terzo azzurro eliminato a Bangkok: prima di lui era toccato a Michele Baldassi (57 kg) e Federico Serra (51 kg).

Soltanto Gianluigi Malanga aveva superato il primo turno, nei 63,5 kg. Deve invece ancora entrare in lizza l'unica ragazza del contingente italiano, Melissa Gelmini, che esordirà direttamente sabato prossimo, negli ottavi di finale dei 75 kg.





