F3: Minì vince ancora a Monaco e va in testa al campionato

"E' straordinario vincere per la seconda volta a Monte Carlo. Se c'è una vittoria che un pilota desidera ottenere è proprio quella nel Principato". Lo ha detto il pilota palermitano di Marineo Gabriele Minì dopo avere tagliato per primo il traguardo al termine della Feature Race di Formula 3 sul circuito di Monte Carlo.

"Ad un certo punto, sono andato anche a caccia del giro veloce in gara, ma i miei pneumatici posteriori non erano in condizioni ottimali e ho dato priorità alla difesa della leadership della corsa. - ha raccontato- Penso di avere fatto la scelta giusta, perché oggi non era prioritario conquistare i venticinque punti. La strategia di non sollecitare eccessivamente le gomme mi ha consentito di allungare in occasione di ogni ripartenza".

Per il pilota Aci Team Italia, che aveva vinto anche l'anno scorso sul circuito monegasco, è stato un fine settimana perfetto: ha centrato il miglior tempo nel turno di prove libere, ha dominato il suo raggruppamento in qualifica e ha sbaragliato gli avversari vincendo la corsa.

Il diciannovenne di Marineo fino ad ora nel campionato ha messo insieme in quattro gare una vittoria, una pole position e due podi che gli hanno permesso proprio dopo la gara di oggi di balzare al comando della classifica del campionato di Formula 3 con 72 punti, quattro in più del britannico Luke Browning e otto in più del piacentino Leonardo Fornaroli.



