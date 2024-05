Equitazione: Sicilia sul podio a Piazza di Siena

Terzo posto per la Sicilia nella Coppa del presidente di salto ostacoli a Piazza di Siena a Roma.

La squadra cavalli agli ordini del capo equipe Bruno Nasisi ha chiuso in terza posizione al campo del galoppatoio di Villa Borghese alle spalle di Lombardia, prima, e Toscana.

A firmare il piazzamento sul podio Elisabetta Guastella su Mazelle Van't Prinsenvelt, Sara Sangregorio su Castigo Om, Giovanni Strazzeri su Gady, Melania Milazzo su Fhera e Silvia Tantillo su Maxsum.

Per la Sicilia il terzo posto di quest'anno arriva dopo il primo nel 2022 e il secondo nel 2023.

"Tre anni consecutivi sul podio - ha commentato il presidente federale siciliano Fabio Parziano - è una vera e propria certificazione della qualità dell'equitazione giovanile in Sicilia. Questo vuol dire che i nostri istruttori insieme ai nostri ragazzi stanno lavorando nella giusta direzione. A loro voglio rivolgere i complimenti di tutta l'equitazione siciliana".

Nella Coppa del presidente riservata ai pony la squadra siciliana ha chiuso al nono posto. La vittoria è andata alla Toscana, seguita al secondo dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia.



