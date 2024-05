Pallanuoto: Telimar settimo posto con vista sull'Europa

Telimar Palermo vince la finalina per il settimo posto contro Trieste e chiude il suo campionato di Serie A1 di pallanuoto con la speranza di un ripescaggio nelle coppe europee per la prossima stagione. Dopo gara 1 vinta a Palermo 10-9 la squadra allenata da Gu Baldineti ha vinto a Trieste alla piscina "Bruno Bianchi" 16-12 chiudendo la serie sul 2-0.

Palermitani sempre avanti e partita mai in discussione come testimoniano anche i parziali di 3-4; 4-6; 2-4; 3-2 che hanno sempre assicurato al Telimar un margine di sicurezza sull'eventualità di un ritorno in corsa della squadra di casa.

In evidenza Johnny Hooper autore di 6 reti.

"All'inizio della prossima settimana - ha detto il presidente del Telimar, Marcello Giliberti - presenteremo alla Len istanza di ripescaggio per le Coppe, anche in considerazione del fatto che stiamo finendo di attrezzare adeguatamente il nostro roster.

Ci saranno diverse partenze di top player e anche di giovani che abbiamo attualmente in squadra, ma saranno compensate da arrivi importanti e dall'inserimento anche di alcune talentuose promesse palermitane".



