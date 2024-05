Il Palermo conquista la semifinale dei play off del campionato di serie B: i siciliani hanno battuto 2-0 la Sampdoria grazie alla doppietta di Diakitè, a segno al 43' del primo tempo e al 2' della ripresa. In semifinale, il Palermo affronterà il Venezia. La gara di andata è in programma lunedì sera, quella di ritorno venerdì 24 maggio.





