Saracinesche chiuse a Ballarò per ultimo saluto a Giuseppe

Banchi vuoti e saracinesche chiuse, nel popolare mercato di Ballarò a Palermo, con la chiesa del Carmine stracolma e la gente per strada per l'ultimo saluto a Giuseppe La Barbera, 28 anni, sposato e padre di due figli piccoli. Tutti i locali di street food, normalmente presi d'assalto dai turisti, sono stati chiusi. Il quartiere Albergheria ha voluto rendere così omaggio alla vittima più giovane della strage di Casteldaccia dove sono morti 5 operai mentre lavoravano alle fognature.

La gente del quartiere ha seguito la bara prima davanti al negozio di bombole di gas della famiglia di Giuseppe (dove campeggiava una grande foto dell'operaio) , dove lui aveva lavorato tanti anni portando i grossi contenitori metallici nelle case dell'Albergheria, e poi si è spostata nella chiesa del Carmine che è proprio alle spalle della bottega dove sono stati sistemati corone di fiori e composizioni con palloncini bianchi e azzurri. La Barbera era appassionato di ciclomotori Vespa special e 4 Vespe sono state messe in moto davanti la bara. Sono stati esplosi anche fuochi d'artificio.

Per oggi nella Città metropolitana di Palermo, è stato dichiarato il lutto per le cinque vittime. A palazzo Comitini e in tutti i Comuni della provincia di Palermo sono esposte le bandiere a mezz'asta.



