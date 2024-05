Le occupano casa con serra di canapa, cane e sei tartarughe

All'insaputa del proprietario, ignoti a Catania avevano realizzato una serra di canapa indiana in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile del quartiere di Picanello. A scoprirlo è stata la padrona di casa, una donna di 47 anni, che ha subito avvertito i Carabinieri, che hanno scoperto nella mansarda la piantagione con numerose piante alte quasi un metro corredata di lampade alogene, aereatori, un condizionatore portatile. I militari hanno anche sequestrato contenitori pieni di semi sempre di canapa indiana, foglie già essiccate e 16 dosi pronte per la vendita. I Carabinieri hanno trovato rinchiuso un cane meticcio, che è stato subito affidato alle cure dei veterinari convenzionati con il Comune e collocato in una struttura a Pedara. Sul balcone con veranda hanno anche scoperto un terrario con 6 tartarughe della specie protetta 'Testudo Hermanni', che sono state prelevate dai militari specializzati del Corpo Forestale dell'Arma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA