Tutto esaurito al Teatro di Siracusa per la prima di Aiace

Teatro greco tutto esaurito a Siracusa questa sera, con oltre 4mila presenze, per la prima di Aiace di Sofocle, con la regia di Luca Micheletti, che ha aperto la stagione di spettacoli classici della Fondazione Inda.

Gli spettatori hanno conosciuto in anteprima anche i titoli della prossima stagione, la 60esima. Edipo a Colono di Sofocle, con la traduzione di Francesco Morosi, per la regia di Robert Carsen, Elettra di Sofocle, con la traduzione di Giorgio Ieranò, per la regia di Roberto Andò, e la commedia Lisistrata di Aristofane, con la traduzione di Nicola Cadoni, per la regia di Serena Sinigaglia.

Stasera, prima del debutto di Aiace, sono saliti sul palco il presidente della Fondazione Inda, il sindaco Francesco Italia, ed il consigliere delegato Marina Valensise, che hanno annunciato i titoli della prossima stagione.

Torna per il terzo anno consecutivo anche il regista e coreografo Giuliano Peparini che presenterà uno spettacolo sull'Iliade.



