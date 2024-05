Piove a Palermo, pompieri su canotto in strade allagate

Piove per alcune ore a Palermo, dove l'acqua è razionata per gli invasi a secco, e molte zone della città sono in tilt con strade trasformate in fiumi. I principali problemi si sono registrati soprattutto nella zona di via Ugo La Mafa, Mondello Partanna Mondello. Strade trasformate in fiumi a piazza Mondello, viale Regina Elena, via Principe di Scalea, via Teti, via degli Oleandri e via Circe e viale Venere, viale dell'Olimpo, via Galatea. Case e magazzini sono stati invasi dall'acqua.

Per liberare le auto rimaste impantanate e soccorrere gli automobilisti i vigili del fuoco hanno un canotto in via Ludovico Bianchini. Grazie all'intervento dei pompieri sono stati liberati alcuni palermitani che erano rimasti bloccati dentro le auto con l'acqua che arrivava al finestrino. L'intensa pioggia che si è abbattuta nel capoluogo ha creato disagi soprattutto nel quartiere marinaro di Mondello. La spiaggia è stata sommersa dall'acqua. A Partanna Mondello le abitazioni al piano terreno sono state allagate. Automobilisti intrappolati anche nella zona di via Messina Marine. Disagi anche in provincia nella zona della statale 113 per Villabate e Ficarazzi. Anche il corteo per ricordare Peppino Impastato avrà una deviazione per diversi allagamenti che si sono verificati in zona che hanno interessato la statale e alcune strade del paese.





