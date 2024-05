Cadavere in spiaggia, carabinieri mostrano tatuaggio

Proseguono gli accertamenti condotti dai carabinieri di Messina, sotto la direzione della Procura, per identificare il cadavere che, nelle prime ore della mattina del 18 aprile scorso, su segnalazione di un cittadino, è stato ritrovato sulla battigia di Rodia, trasportato dal mare.

L'avanzato stato di decomposizione, a seguito dei primi accertamenti medico-legali, non ha consentito, sinora, di dare un'identità alla salma, che presenta dei tatuaggi evidenti sulla coscia sinistra e sul fianco sinistro.

Sono proprio i tatuaggi che potrebbero rappresentare un elemento fondamentale per lo sviluppo delle indagini, svolte anche con il supporto tecnico-scientifico dei carabinieri del RIS di Messina, per dare un nome al corpo rinvenuto e ad accertare le dinamiche della morte. Per questo i carabinieri divulgano le immagini.

Il rinvenimento potrebbe essere collegato agli altri tre cadaveri, rinvenuti in mare, dal 17 marzo al 14 aprile scorsi, dinanzi il promontorio di Capo Tindari e a largo delle Eolie.





