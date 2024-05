In arrivo una Guida delle Case museo in Sicilia

Lo scrittore e poeta Tommaso Romano e il critico d'arte Tanino Bonifacio hanno presentato questa mattina nella Casa Museo del Buen Retiro, a Sferracavallo, il progetto editoriale e culturale della prima "Guida delle Case Museo" in Sicilia. La Guida, che sarà edita il prossimo autunno, si propone di narrare la bellezza, il fascino, l'unicità e la ricchezza delle tante Case Museo realizzate in ogni angolo dell'isola. Un viaggio alla scoperta delle Case Museo dedicate ai grandi personaggi della cultura come la casa di Salvatore Quasimodo a Modica, Luigi Capuana a Mineo, quelle di Luigi Pirandello, Giovanni Verga, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia e Lucio Piccolo. Saranno raccontati anche il museo etnoantropologico di Antonino Uccello a Palazzolo Acreide, Joe Petrosino a Isola delle Femmine, dell'Orologio a Bisacquino, Gianbecchina e Archeologico a Sambuca di Sicilia, il "Museum" di Bagheria, i Musei d'arte contemporanea di Gibellina, di Fiumara d'Arte e quelli del costume Raffaello Piraino a Palermo e di Donnafugata a Ragusa. Un grande censimento di strutture museali rette generosamente da privati, e spesso senza finanziamenti pubblici, che suggerisce itinerari insoliti alla scoperta di nuove bellezze e curiosità, valorizzando autentici giacimenti culturali sovente misconosciuti o sottovalutati. Il progetto editoriale della "Guida delle Case Museo" della Sicilia, che nel colore amaranto e oro della copertina simboleggia le peculiarità anche estetiche del progetto, si avvale di un articolato Comitato Tecnico Scientifico Internazionale. Dopo questa prima Guida sulla Sicilia, dal 2025 sono già previste analoghe guide per ogni regione italiana, per la Svizzera italiana, per San Marino e Malta.



