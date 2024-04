Festa Jazz al Santa Cecilia con Sergio Filosto & Friends

Un viaggio armonico tra le sfumature del jazz che vede sul palco del Real Teatro Santa Cecilia un concerto con protagonisti musicisti della scena jazzistica uniti da un unico fil rouge: una grande amicizia.

domani, sabato 27 alle ore 21.30, e domenica 28 aprile alle ore 19.00, lo storico teatro palermitano si prepara ad accogliere un grande evento musicale: il concerto di Sergio Filosto & Friends, ideato da Fabio Lannino per la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group, con lo spettacolo "The Macallan Project". Una festa in musica quella proposta questo fine settimana per Brass Extra Series con Sergio Filosto, accompagnato da un ensemble di straordinari musicisti, che presenterà un programma ricco di suggestioni sonore, in un'atmosfera raffinata e coinvolgente.

Tanti gli amici musicisti in scena: Carmen Avellone voce, Salvatore Bonafede al piano, Flora Faja voce, Francesco Foresta Jr alla batteria, Vito Giordano alla tromba, Fabio Lannino al contrabasso e basso elettrico, Tommaso Lannino al pianoforte, Orazio Maugeri al sax tenore, Alessandra Mirabella voce, Sergio Munafò alla chitarra, Riccardo Randisi al pianoforte, Laura Sfilio voce, Diego Spitaleri al pianoforte, Kate Worker voce.

Un connubio perfetto tra virtuosismo e amicizia. Sul palco del Real Teatro Santa Cecilia, Filosto e i suoi "friends" daranno vita a un'esperienza musicale unica. Il repertorio spazierà tra le molteplici sfaccettature del jazz, dal mainstream all'American Songbook, con incursioni nel repertorio di artisti di confine. Una selezione musicale non casuale, cucita sartorialmente sulle corde espressive di questo bunch of friends.

Sergio Filosto & Friends è un gruppo di veri amici musicisti che trascorrono interi pomeriggi in compagni della bella musica spaziando dal Jazz, al Brazil, alla Canzone d'autore. The Macallan Project si prospetta infatti come un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e per tutti coloro che desiderano trascorrere due serate indimenticabili in un luogo d'eccezione come il Real Teatro Santa Cecilia.



