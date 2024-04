A Taormina l'alta cucina francese incontra quella siciliana

Il San Domenico Palace, Taormina, un hotel Four seasons diventa il teatro di un sodalizio inedito: il 9 maggio lo chef Massimo Mantarro accoglie l'icona dell'alta cucina francese, lo chef Jean-François Piège, per una cena speciale al ristorante Principe Cerami, 1 stella Michelin.

Ammirando il Teatro Antico, l'Etna e il mare che i due chef hanno pensato di offrire agli ospiti internazionali e ai siciliani, una nuova e irripetibile occasione di vivere la cucina locale e quella francese insieme, in un sodalizio di sapori e piatti emblematici. Dalla Sicilia il "Calamaro come fosse un Risotto" dello chef Mantarro, mentre da Parigi lo chef Piège porta in Sicilia la sua definizione di cucina francese e i piatti d'autore del "Grand Restaurant". Durante la cena, Alessandro Malfitana, head sommelier del Principe Cerami, ha studiato un abbinamento di vini francesi sulle portate siciliane e vini siciliani sui piatti francesi.

"L'amore per quest'isola dove sono nato - afferma chef Mantarro - mi porta a esplorare continue opportunità per unire le eccellenze siciliane alla cucina internazionale. Grazie agli anni trascorsi all'estero dove ho coltivato la mia tecnica e conosciuto le eccellenze del mondo della ristorazione, oggi porto al Principe Cerami una continua evoluzione che si esprime anche attraverso la collaborazione con i grandi nomi della cucina internazionale".

Jean-François Piège, oggi alla guida di nove ristoranti con espressioni gastronomiche complementari, tra cui il Grand Restaurant premiato con 2 stelle nella Guida Michelin dal 2016 sottolinea di avere "sempre amato l'Italia, tutti i suoi prodotti e ingredienti sono una vera fonte di ispirazione per me" e che "è un onore cucinare al San Domenico Palace, un Hotel Four Seasons, con lo chef Massimo Mantarro"



