Ponte Stretto: Salini, non abbiamo timore della criminalità

"Si stanno facendo appositi protocolli di legalità per dare trasparenza. Non si può semplicemente dire che nella realizzazione del Ponte sullo Stretto ci possono essere problemi legati alla legalità: può accadere qui e dappertutto. I problemi vanno gestiti insieme dal sistema delle imprese e dai corpi dallo Stato: non abbiamo timori da questo punto di vista". Così l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, a Palermo, a proposito delle polemiche legate agli espropri e al rischio che alcuni terreni possano essere nelle mani della criminalità organizzata.

