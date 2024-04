Schifani, 'Sicilia sta vivendo una primavera d'investimenti'

"Abbiamo grande fiducia nelle imprese che stanno lavorando alla realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture. La Sicilia vigilerà e farà da guardiano per il rispetto dei tempi che sono quelli del Pnrr e dunque non derogabili".

Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans assieme all'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini e al presidente di Rfi Dario Lo Bosco.

"Non ricordo interventi così massicci e forti voluti dal governo nazionale e regionale. Stiamo vivendo un momento di primavera che ci consentirà di fruire di una estate di trasporti migliori". Lo Bosco ha parlato di 17,5 miliardi già finanziati.





