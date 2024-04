Fringe Italia Off,prorogata al 15 aprile scadenza iscrizioni

E' stata prorogata al prossimo 15 aprile la scadenza per le iscrizioni al Fringe Italia Off. Il bando, che per la prima volta unisce Milano Off Fringe Festival e Catania Off Fringe Festival, è rivolto ad artisti e compagnie emergenti. La manifestazione non si ferma solo al palcoscenico, ma include tutto ciò che ne ruota attorno, creando collegamenti e sinergie.

Il sesto Milano Off Fringe Festival (Mi Off) si terrà dal 26 settembre al 6 ottobre 2024 coinvolgendo la città e i suoi Municipi in teatri e spazi non convenzionali diffusi su tutto il territorio.

Il terzo Catania Off Fringe Festival (Ct Off) si terrà dal 17 al 27 ottobre 2024 diffuso nei teatri e in spazi non convenzionali rendendo partecipe tutto il territorio della città siciliana.

Sul sito www.fringeitaliaoff.com, compilando un solo form, gli artisti e le compagnie potranno candidare il proprio spettacolo a uno dei 2 Fringe o a entrambi. Le domande dovranno essere compilate e inviate esclusivamente online attraverso l'apposito form.



