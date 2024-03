Consorzio per Italia, cancellazione Superbonus colpisce disabili

"I portatori di handicap, rappresentano una categoria di persone che giornalmente affrontano la loro vita partendo da una situazione di svantaggio. Crediamo meriterebbero una maggiore attenzione ma dobbiamo constatare che sono sempre considerati 'Figli di un dio minore'".

Lo afferma in una nota Salvatore Nasca, presidente del Consorzio per l'Italia, l'associazione che raggruppa le più importanti aziende italiane che producono ascensori e montacarichi. commentando la decisione del ministro Giancarlo Giorgetti che ha cancellato le agevolazioni del "Decreto rilancio" fra cui il Bonus 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

"Vogliamo ancora una volta ricordare - aggiunge Nasca - che l'Italia è il secondo paese al mondo per numero di ascensori, se ne contano più di un milione e 45 milioni, si stima, sono gli italiani che giornalmente utilizzano questo mezzo di trasporto.

Orbene, il 50% di questi ascensori sono inadeguati, obsoleti e insicuri, la Comunità europea ha emanato direttive per l'adeguamento e l'ammodernamento, tutti i paesi membri si sono adeguati, l'Italia no, e il ministro Giorgetti che fa? Cancella le agevolazioni".

Il presidente del Consorzio per l'Italia sottolinea che "il governo è stato ed è molto attento quando si tratta di concedere agevolazioni per rottamare gli autoveicoli obsoleti per garantire maggiore sicurezza, stessa cosa, si ritiene, dovrebbe fare con gli ascensori".



