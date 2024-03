Allievo ufficiale ucraino a forum Palermo, 'mio Paese dilaniato'

"Per me è importante essere qui a Palermo ad una manifestazione sulla pace, affinché la gente capisca l'aggressione con cui stanno dilaniando il mio Paese".

E' la testimonianza di Mykola Yusypenko, allievo ufficiale ucraino della Nationality academy of "German Petro Sagaydachniy" presente all'apertura del quarto Forum internazionale per la pace, la sicurezza e la prosperità, in corso fino a mercoledì a Palermo. Il Forum è nato nel 2019 su iniziativa dell' "International Forum for Peace, Security &Prosperity" (Ifpsp), ente no-profit fondato dal canadese Steve Gregory. Cadetti e allievi ufficiali di accademie di 20 nazioni diverse hanno camminato, al fianco di tanti studenti palermitani, per dire no ai conflitti, in ogni luogo ed a ogni livello.

Un appuntamento durante il quale migliaia di giovani - in collegamento e in presenza - studieranno le dinamiche per risolvere situazioni di crisi, senza arrivare allo scontro aperto. Sono circa 52 le nazioni che hanno dato la loro adesione a quello che è in assoluto il più seguito appuntamento dedicato ai giovani, a livello globale, l'unico in cui le forze armate sono direttamente coinvolte. In piazza Pretoria, l'apertura l'alzabandiera e l'esibizione delle fanfare dei Bersaglieri e del 12° reggimento dei Carabinieri di Sicilia e la banda della Brigata Aosta. Poi, il cammino fino a Villa Bonanno per la commemorazione ai caduti civili e militari delle missioni internazionali di pace, per arrivare poi al piano di Palazzo Reale, dove si è esibita la giovane Cantoria del Teatro Massimo.

Presenti, tra gli altri, l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, il sindaco Roberto Lagalla ed il vice sindaco Giampiero Cannella, che ha partecipato alla camminata e alla commemorazione dei caduti. Nel pomeriggio, workshop e incontri a cui partecipano studenti di scuole superiori, universitari, cadetti di accademie e collegi militari, a confronto con accademici, professionisti militari e di pubblica sicurezza, operatori di pace, leader politici e amministratori, per esplorare le dinamiche della cosiddetta "pace positiva", il concetto filosofico teorizzato negli anni '60 del secolo scorso dal sociologo statunitense Johan Galtung.





