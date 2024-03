Polo Meccatronica Valley e Prism aprono ufficio a Bruxelles

Prism Impresa sociale Srl, con sedi a Palermo ed Enna, e Polo Meccatronica Valley, che gestisce l'incubatore di Termini Imerese, hanno inaugurato oggi il nuovo ufficio di Bruxelles, che si trova presso Spaces Brussels Court Of Justice, Rue aux Laines, 70 1000: l'obiettivo è quello di rafforzare i partenariati, promuovere la Sicilia in Europa e incrementare la progettazione sulle tante misure messe a disposizione dalla Commissione europea per dare impulso alle imprese. Con l'apertura della nuova sede a Bruxelles Prism-Meccatronica danno seguito agli accordi di collaborazione e l'iniziativa testimonia l'impegno nel valorizzare le potenzialità del territorio siciliano attraverso una strategia basata sull''utilizzo virtuoso dei finanziamenti comunitari, soprattutto quelli a gestione diretta.

L'ufficio nel cuore dell'Europa farà da sponda internazionale al mondo imprenditoriale, rappresentato dal Polo Meccatronica Valley, a cui si unisce l'esperienza di Prism che dal 2012 ha realizzato con successo una costante attività di promozione internazionale del territorio siciliano, con progetti che hanno avuto un impatto positivo in 57 Paesi del mondo. L'ufficio di Bruxelles è al lavoro sul consolidamento di partenariati su diverse proposte progettuali già in cantiere, che vedono coinvolti enti pubblici e privati di paesi dell'area Euro-Mediterranea, oltre che di enti di promozione dell'imprenditoria del nord Europa.

"La nostra presenza a Bruxelles segna un momento chiave nel nostro impegno per promuovere la Sicilia a livello europeo - dice Alessandro Melillo, presidente di Prism - Siamo entusiasti di continuare a collaborare con il Polo Meccatronica Valley per promuovere lo sviluppo economico e sociale della nostra regione.

Oltre al mondo dell'impresa e dell'innovazione daremo spazio nella nuova sede di Bruxelles anche ad iniziative sugli altri settori tradizionalmente portati avanti da Prism, quali inclusione sociale, turismo e imprenditorialità sociale". E Antonello Mineo, presidente del Polo Meccatronica Valley, aggiunge: "Siamo orgogliosi di trovarci oggi a Bruxelles presso la sede che abbiamo deciso di condividere con il nostro partner Prism, con il quale da circa sei mesi stiamo già sviluppando progettualità su programmi come Horizon, Adrion , Erasmus +, Single Market Programme". "Acquisire una dimensione europea, sia in termini di progettazione sia di partenariato, in particolare in ambito euro-mediterraneo - prosegue Mineo - è un passaggio cruciale per fare giocare a Meccatronica un ruolo da protagonista in un contesto di sviluppo e innovazione internazionale".



