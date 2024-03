Calcio: Palermo-Venezia 0-3, fischi per i rosa e per Corini

Seconda sconfitta consecutiva in casa per il Palermo che perde contro il Venezia per 3-0 e dice addio ai sogni di promozione diretta. La squadra rosanero lascia il Barbera fra i fischi sia al termine del primo tempo che a fine partita con una sonora contestazione ai danni dell'allenatore Eugenio Corini. A decidere la partita le reti di Pohjanpalo al 18' e 30' del primo tempo e di Gytkjaer al 47' del secondo.

Corini sostituisce l'infortunato Ranocchia con Henderson, per il resto conferma la formazione che ha vinto a Lecco con Pigliacelli in porta, Dikitè, Nedelcearu, Ceccaroni e Lund in difesa; Segre e Gomes a completare il centrocampo; Di Mariano, Brunori e Di Francesco in attacco. L'avvio è tutto di marca veneziana con due occasioni nei primi cinque minuti di partita, con Pigliacelli costretto a chiudere in angolo sul tiro di Altare. In avanti i rosanero provano a mettere paura al Venezia, ma non sono precisi nelle conclusioni. Lo è invece la squadra veneta con Pohjanpalo che porta i suoi al riposo in vantaggio di due gol con una doppietta: il vantaggio arriva al 18' con un colpo di testa su cross dalla destra di Candela; il raddoppio alla mezzora su un buco centrale della difesa rosanero che lo mette a tu per tu con Pigliacelli. Solo l'imprecisione di Ellertsson evita a Palermo, che va al riposo fra i fischi, di chiudere il primo tempo sul 3-0.

Anche al rientro in campo i rosanero sono accolti dai fischi.

Corini inserisce Vasic, Aurelio e Graves e lascia negli spogliatoi Di Mariano, Lund e Nedelcearu. Il Venezia gioca in controllo e potrebbe passare ancora in contropiede, ma Pigliacelli prova a tenere in corsa i suoi chiudendo su Pierini, Candela e Pohjanpalo a tu per tu con gli avversari. Entrano fra i rosanero anche Traorè per Henderson e poi Soleri per Segre, ma la squadra di Corini non riesce a creare occasioni da gol limpide. La costruisce allo scadere ancora il Venezia che realizza al 47' il terzo gol con Gytkjaer.



