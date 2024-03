Mostre, il fascino del Venerdì santo in un paese siciliano

I riti del Venerdì santo e il loro rapporto con la realtà di Burgio, un paese della provincia di Agrigento. È il racconto in bianco e nero che ne fa Michele Calocero in una mostra, visitabile fino al 17 aprile, ospitata dal 17 marzo dal museo delle marionette Antonio Pasqualino.

Calocero è un fotoreporter salernitano e ha scoperto da turista il fascino di Burgio, una cittadina di origine medievale che ha un grande patrimonio artistico: 19 chiese, due castelli e una fiorente tradizione dell'artigianato della ceramica.

La mostra si compone di 20 pannelli fotografici, eloquente racconto dei momenti salienti dei riti del Venerdì Santo. "A Burgio la sera del Venerdì Santo di ogni anno - osserva lo studioso Santi Correnti - si verifica questa straordinaria commistione di cristianesimo antico e di fraternità moderna, che è fenomeno veramente unico, e che lascia sbalordito e ammirato il visitatore. In verità, la Sicilia non finisce mai di stupirci; ed a Burgio ci fa scoprire delle realtà sociali e spirituali, che commuovono ed esaltano".



