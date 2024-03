Carabinieri interrompono colpo banda spaccata con escavatore

L'intervento dei Carabinieri della compagnia di Acireale ha interrotto una banda della 'spaccata' che, servendosi di escavatore rubato in un vicino cantiere, avevano infranto le vetrate di un supermercato di Aci San Filippo, frazione di Aci Catena, con l'obiettivo di rubare la cassaforte con gli incassi. Militari dell'Arma sono arrivati poco dopo che era scattato l'allarme anti intrusione silenzioso dell'esercizio commerciale e la segnalazione alla sala operativa. I ladri sono fuggiti all'arrivo dei Carabinieri senza riuscire a mettere a segno il loro colpo. Indagini sono in corso per identificare i partecipanti.



