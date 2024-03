Calcio: Anticrimine allo stadio a Catania, così Daspo immediato

A Catania i Daspo sportivi potranno essere emessi già in occasione delle partite di calcio che si giocheranno nello stadio Angelo Massimino. Lo ha deciso il Questore Angelo Bellassai "al fine di rendere più incisiva ed efficace l'attività di prevenzione" disponendo "l'impiego di personale della divisone Anticrimine specializzato nell'emissione dei provvedimenti contestualmente alla disputa degli incontri di calcio". Il primo a essere stato raggiunto dal provvedimento già allo stadio Angelo Massimino è stato ieri un giovane trovato in possesso di un fumogeno durante i controlli prima della gara Catania-Monterosi, valevole per il campionato di calcio di Serie C. Il tifoso è stato denunciato e immediatamente sottoposto a un Daspo per un anno, che gli agenti della divisione Anticrimine presenti hanno redatto sul posto e notificato. Al giovane è stato vietato sin da subito l'ingresso al Massimino e, per un anno non potrà assistere a nessuna manifestazione sportiva di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale.



