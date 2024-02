Schifani, aumenteremo gli sconti per i voli ai siciliani

"Noi aumenteremo gli sconti per tutti i siciliani che dovranno raggiungere le città del nord, non soltanto quindi Roma o Milano ma coloro i quali dovranno da quegli aeroporti venire in Sicilia". Lo ha spiegato il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, presentando le novità del turismo regionale alla Bit, la Borsa internazionale del turismo in corso alla Fiera di Milano.

"Abbiamo accolto l'appello di tanti studenti che non vivevano a Roma e a Milano, abbiamo la disponibilità finanziaria regionale per farlo. Quella contro il caro voli é una battaglia che ci ha visto sempre compatti come Regione - ha proseguito -.

Noi abbiamo fatto tanto, abbiamo annunciato e confermiamo qui che a breve applicheremo questi sconti anche a tutti coloro che raggiungeranno il nord, abbiamo tanti studenti a Bologna, Torino, Firenze che non hanno potuto usare questo bonus. Ma saremo in grado prima di Pasqua di estendere questo sconto a tutto il Nord".



