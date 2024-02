Protesta trattori: da lunedì presidio sulla Sciacca-Palermo

Un presidio permanente di protesta del mondo agricolo è stato organizzato da produttori e allevatori della Valle del Belice per lunedì mattina lungo la scorrimento veloce Sciacca-Palermo, con punto di concentrazione dei partecipanti alle 5 del mattino, all'altezza del bivio di località Gulfa, in territorio di Santa Margherita di Belice.

A promuovere l'iniziativa il Movimento spontaneo dei produttori agricoli del Belice, che raggruppa almeno 500 imprenditori. "Dobbiamo alzare la voce", dice Gaspare La Marca, organizzatore della manifestazione.

A non funzionare, secondo La Marca, è il rapporto del mondo agricolo con l'Unione Europea: "Chiediamo la revisione della Politica agricola comune, affinché nei nostri confronti possano essere praticati prezzi minimi garantiti".

Agricoltori che poi lamentano anche la grave crisi del comparto vitivinicolo, le incertezze che perdurano sulla salubrità del lago Arancio e lo stato di assoluto degrado in cui versa buona parte della viabilità rurale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA