Calcio: Palermo, Feralpisalò e Lav insieme per il cane Aron

Palermo, Feralpisalò e Lav Italia scendono in campo insieme per il cane Aron, il pit bull bruciato vivo a Palermo e morto pochi giorni dopo. Si tratta di un gesto simbolico che vedrà contemporaneamente in campo i capitani delle due squadre e un rappresentante della Lega anti vivisezione presentare, nelle rispettive partite di oggi contro Modena al Barbera e Catanzaro a Piacenza, una maglia speciale che sarà poi messa all'asta per raccogliere fondi utili alla tutela della vita e dei diritti degli animali.

Dopo a vicenda di Aron,, oggi al Barbera il capitano del Palermo Matteo Brunori entrerà in campo per il riscaldamento prima della partita contro il Modena con il suo cane Nina.

L'obiettivo è lanciare un messaggio d'amore e rispetto per gli animali dalla stessa Palermo in cui ha avuto luogo il caso di Aron.

A Piacenza, dove la Feralpisalò affronterà il Catanzaro, e al Barbera i due capitani dei club indosseranno una maglia speciale realizzata in collaborazione con Lav che sarà poi messa all'asta su CharityStars, la piattaforma per il sostegno di cause benefiche.

"Ringraziamo Feralpisalò e Palermo - ha scritto la Lav in una nota - per la grande sensibilità e per il potente messaggio sociale che il calcio professionistico lancia con questa iniziativa e auspichiamo che dagli stadi di Feralpisalò e di Palermo possa giungere un appello alla commissione Giustizia della Camera dei Deputati la nuova legge contro il maltrattamento sugli animali".

Il 10 febbraio in occasione della trasferta del Palermo a Piacenza sul campo della Feralpisalò i due club riproporranno l'iniziativa. In quell'occasione allo stadio Garilli sarà ospitata una delegazione di Lav Italia che riceverà l'assegno con il ricavato dell'asta benefica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA