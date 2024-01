Schifani, 'piano rete ospedaliera supera 1 miliardo di euro'

E' pari a un miliardo e 100 milioni di euro il piano che il governo Schifani ha trasmesso al ministero della Salute per l'aggiornamento e il completamento della rete ospedaliera in Sicilia. "Attendiamo l'esito del confronto con gli esperti del ministero, ed entro febbraio annunceremo il progetto, che è molto impegnativo", ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo al convegno sulla emergenza sanità in corso a Palazzo dei Normanni.

Il governatore ha solo anticipato che il piano prevede, tra i vari interventi, "il completamento del polo pediatrico di Palermo per chiudere una vicenda opaca" e che "la nostra strategia è quella di concentrarci su alcuni punti e non di parcellizzare la spesa".



