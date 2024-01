Sturaro torna in Italia, giocherà in C nel Catania

Stefano Sturaro torna in Italia dove giocherà in Serie C, nel Catania. Il centrocampista azzurro con Conte ct agli Europei del 2016 (titolare nelle sfide con l'Irlanda e nei quarti con la Germania) e in campo con la Juve nella finale di Champions League dell'anno prima, dopo aver ottenuto la promozione in A col Genoa nella scorsa stagione, era andato a giocare in Turchia nel Fatih Karagumruk ma ora è passato al club siciliano con cui oggi, fa sapere la società, ha firmato fino al 2026.

"Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Sturaro, nato a Sanremo il 9 marzo 1993 - è scritto nella nota del club -. Il centrocampista, che ha partecipato agli Europei del 2016 con la maglia della Nazionale italiana, vanta un palmarès di assoluto prestigio, avendo vinto con la Juventus 4 scudetti, 4 edizioni della Coppa Italia e una Supercoppa italiana. In bianconero, ha disputato anche 17 gare in Champions League, realizzando un gol contro il Bayern Monaco.

Il neo-rossazzurro si lega al nostro club fino al 30 giugno 2026".



