Palermo: Consiglio comunale approva piano fondi ex Gescal

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato la rimodulazione dei fondi ex Gescal. Per Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo, "consentirà di sbloccare opere pubbliche per 58 milioni di euro nei quartieri San Filippo Neri, Sperone e Borgo Nuovo". "Un risultato che arriva dopo anni di attese e rinvii, grazie all'impegno dell'amministrazione guidata da Roberto Lagalla e al lavoro dell'assessore Totò Orlando, e che, dopo il voto del consiglio, permetterà di avviare i cantieri in tempi brevissimi e di consegnare alla città opere pubbliche importanti che riguardano scuole, viabilità, decoro e strade", aggiunge Chinnici. La delibera è stata approvata dal Consiglio comunale nell'ultimo giorno utile. Hanno abbandonato l'aula i consiglieri di minoranza. A definire gli interventi era stato un accordo tra il Comune e la Regione siglato a metà dello scorso dicembre. Verranno spesi quasi 59 milioni di euro a beneficio di tre quartieri: San Filippo Neri (Zen), Borgo Nuovo e Sperone. La Regione interviene con 47,5 milioni (in parte già erogati), il Comune con 11,2 milioni. Serviranno per strade, marciapiedi, piazze, scuole e un parco in via Di Vittorio. I lavori dovranno partire entro tre anni ed essere completati entro il 2028. Tra le opere previste c'è una piazza davanti alla chiesa di San Filippo Neri, il recupero del baglio Mercadante (la gara è già in corso), la messa in sicurezza di plessi delle scuole Sciascia, Mattarella, Randazzo e della scuola materna di via Pecori Giraldi. Nel nuovo accordo, gli interventi sono stati ridotti da 28 a 20.



