Pd, C.destra impegnato a dividersi poltrone e governo fermo

"Al di là degli slogan il governo Schifani non ha prodotto nulla di quello che aveva ipotizzato.

Il governatore era venuto all'Ars dicendo che era parlamentarista ma in Assemblea regionale non l'abbiamo visto neppure nelle ultime ore della finanziaria. Sono tanti i temi messi nel dimenticatoio dal governo, come il diritto alla salute, con un centrodestra interessato a dividersi le poltrone". Così il capogruppo del Pd all'Ars, Michele Catanzaro, in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni assieme ai parlamentari dem Nello Dipasquale, Mario Giambona, Ersilia Saverino, Valentina Chinnici, Fabio Venezia, Tiziano Spada e Dario Safina.

"Il bilancio di questo primo anno non può che essere negativo per il governo e le aspettative non sono buone considerato che questo esecutivo sta andando avanti solo per slogan elettorali, perché si accinge a entrare nella campagna elettorale per le europee con diversi assessori candidati. Chi governa non dovrebbe guardare alle elezioni ma al mandato ricevuto dai siciliani", ha aggiunto il capogruppo del Pd.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA