Calcio: l'ex Palermo Santana a 42 anni riparte dal calcio a5

Nuova esperienza per l'ex capitano del Palermo Mario Alberto Santana. L'argentino, classe 1981, dopo avere appeso le scarpe da calcio al chiodo si è tuffato nel mondo del calcio a 5 e questo pomeriggio è sceso in campo con il Città di Palermo, club che milita nel campionato di Serie A2.

Santana è stato tesserato in settimana ed è già sceso in campo con i suoi nuovi compagni, senza però riuscire a dare il suo contributo alla squadra che è stata sconfitta in casa, al PalaOreto, dal Bitonto per 3-2.

Santana, dopo avere smesso di giocare fra i professionisti con il Palermo a giugno del 2021, era tornato a giocare a calcio a 11 all'inizio di questa stagione nel campionato di Eccellenza con la maglia dell'Athletic Club Palermo, salvo poi lasciare la squadra e rescindere il tesseramento prima di dicembre.

Santana nel corso della sua carriera ha indossato la maglia del Palermo per 143 volte segnando 11 gol, quella della Fiorentina per 137 volte realizzando 18 reti, poi anche, fra le altre, quelle di Chievo, Torino, Napoli, Genoa mettendo insieme in totale 255 presenze e 28 reti in Serie A. L'ex rosanero ha impreziosito la sua carriera anche con 7 presenze e un gol con la nazionale argentina.



