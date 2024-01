L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge di stabilità per il 2024. Voti favorevoli 39, contrari 23. La seduta è stata sospesa per consentire al governo di riunirsi per approvare la modifica del bilancio, poi si ritornerà in aula per la votazione del documento contabile e del ddl che contiene il maxi emendamento con norme di spesa e ordinamentali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA