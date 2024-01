Piersanti Mattarella: Lagalla, fu simbolo di legalità

"A 44 anni dalla tragica uccisione per mano mafiosa, resta ancora vivo il ricordo del presidente Piersanti Mattarella, simbolo di legalità e di alta politica, improntata sul dialogo e il servizio ai cittadini. Il suo impegno per la comunità è stato rivolto al contrasto dell'influenza di Cosa nostra sulla società civile". Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel giorno in cui si ricorda il presidente della Regione ucciso a Palermo nel 1980.

"Per onorare la sua memoria - continua Lagalla - l'auspicio è che si continui a cercare la verità su un delitto che ha sconvolto il Paese e che ancora oggi resta avvolto da troppe ombre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA