A Palermo inaugurato murale dedicato a Biagio Conte

Un messaggio di pace e accoglienza rappresentati sulle mura di due palazzi di via Decollati. "Il dittico dell'accoglienza" è il nuovo murale di Igor Scalisi Palminteri, due immagini che raccontano le missioni di Biagio Conte e la sua naturalezza nel donarsi ai nuovi poveri della città.

L'idea nasce da Don Pino Vitrano che, arrivando in ritardo in uno dei suoi ritrovi di fede a causa dell'inaugurazione di un murale di Biagio Conte allo Sperone, e ritrovandosi a pregare con il viso rivolto ai palazzi, associò le due circostanze.

Inaugurato e benedetto dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, l'opera dell'artista palermitano raffigura due momenti ben precisi: l'inizio e la fine della missione di Biagio Conte.

"Le immagini che abbiamo scelto richiamano il dinamismo che ha scatenato in Biagio la voglia di accogliere a Palermo i fratelli che arrivano da tutte le parti - dice don Pino Vitrano -. Con la prima immagine vogliamo dimostrare che se siamo aperti ad una fede profonda, a tutte le religioni ed etnie, Palermo può diventare veramente una città che può insegnare tanto a questa umanità - continua -. La seconda immagine rappresenta il momento in cui Biagio ha accolto il primo fratello che è arrivato alla stazione, Andrea".



