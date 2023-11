A Palermo 'The Social Museum', prime 'selfie rooms' in Sicilia

Per gli amanti dell'arte, della fotografia, dei social e dei content creator apre a Palermo, venerdì prossimo, 'The Social Museum', struttura con installazioni uniche. Oltre 200 metri quadri nel cuore di Palermo (via Giorgio Castriota 2), che offre più di 25 installazioni straordinarie, tutte studiate per trasportare i visitatori-clienti in posti unici. Per gli organizzatori, "è il luogo perfetto per creare contenuti che lasciano il segno, per dare un tocco creativo e magico ai canali social, per campagne di marketing, lanci di prodotti o semplicemente per vivere un'esperienza unica a Palermo". Ogni installazione è una porta verso un universo fantastico, un'opportunità per scattare foto e registrare video: da piscine piene di palline a paesaggi cosmici, ogni angolo del museo è un'opera d'arte. Sarà possibile programmare shooting fotografici, spot commerciali o produzioni, nonché accedere ad una shooting room: una stanza pensata esclusivamente per fornire uno spazio perfetto per scatti e-commerce, video e attività social. Il progetto nasce nel 2023 dall'idea di tre ragazzi palermitani Flavia Di Gaudio, Fabio Bustinto e Marco Di Gaudio. "L'obiettivo - spiegano i fondatori - è quello di fornire strutture coinvolgenti per incentivare la socializzazione e lo svago senza limiti per tutte le età. In questo modo, non solo la città avrà una location come questa, già diffusissime in tutto il mondo, ma potrà permettere anche alle aziende di sfruttare i suoi spazi per costruire creativamente immagini, video e tanto altro sui vari canali di comunicazione esistenti".



