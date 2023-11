Naufragio Lampedusa: sindaco, quante vittime innocenti ancora?

"Poteva essere una strage di portata più grande, ma Lampedusa continua ad essere la zattera nel Mediterraneo che salva vite umana, mentre l'Europa sta a guardare o al massimo critica. L'Italia non può essere lasciata sola a gestire questo dramma umanitario, quante vite innocenti dobbiamo ancora sacrificare per far sì che qualcosa si muova?".

Lo ha detto il sindaco delle isole Pelagie, Filippo Mannino, in merito al naufragio di Capo Ponente. "Ringrazio le forze dell'ordine, i medici e i miei concittadini, in particolare i pescatori, per l'instancabile lavoro che svolgono nel salvare queste persone" ha concluso Mannino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA