Dipendenza da crack, nasce a Palermo centro accoglienza

Per aiutare le persone dipendenti dal crack a uscire dal tunnel di questa droga, il cui consumo è in forte ascesa soprattutto tra i giovani, la Regione siciliana ha finanziato con un milione di euro un progetto pilota: entro la fine dell'anno sarà realizzato a Palermo, un centro di accoglienza con un equipe di 24 operatori e aperto h24. La struttura sorgerà in un padiglione di 700 mq di proprietà dell'Azienda sanitaria provinciale, in via Gaetano La Loggia.

L'iniziativa è stata presentata stamani in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, dall'assessore alla Sanità Giovanna Volo, dal commissario dell'Asp Daniela Faraoni e dal dirigente generale della pianificazione strategica del dipartimento Salute Salvatore Iacolino. "L'aumento dell'uso di questa sostanza stupefaciente è sotto gli occhi di tutti - ha detto Schifani che ha ricordato che proprio oggi si celebra la giornata internazionale dell'adolescenza - E' emersa l'esigenza di intervenire con un modello sperimentale, per dare una prima accoglienza ai casi più delicati e poi accompagnarli al reinserimento sociale. Siamo orgogliosi di questa idea, cerchiamo di combattere un fenomeno che rischia di minare la corretta crescita dei giovani. E' un tema delicato e sensibile, non potevamo rimanere fermi. Vogliamo dare un segnale concreto, è un progetto piliota non escludiamo che si possa ripetere in altre zone della Sicilia". Al milione di euro stanziato dal governo Schifani, l'Asp aggiungerà un finanziamento di un ulteriore milione di euro. A gestire il centro sarà un equipe multidisciplinare: oltre a uno psichiatra, ci saranno psicologi, educatori sanitari, tecnici della riabilitazione, assistenti sociali, sei infermieri e sei operatori sanitari.



