Cavi sottomarini per collegare le isole minori con fibra ottica

In Sicilia il Piano collegamento isole minori con la fibra ottica per i servizi a banda ultralarga, finanziato con oltre 45,6 milioni di euro di fondi del Pnrr, presentato oggi a Palermo, riguarda le isole di Favignana (Tp), tratte Trapani-Levanzo e Levanzo-Marettimo; Lipari (Me), tratte Patti-Vulcano e Vulcano-Lipari, Salina-Filicudi, Filicudi-Alicudi, lipari-Panarea, Panarea-Stromboli; Malfa (Me), tratta Lipari-Salina; Pantelleria (Tp), tratta Trapani/Marsala-Pantelleria; Lampedusa e Linosa (Ag), tratte Pantelleria-Linosa (il collegamento sottomarino più lungo, con 163 chilometri di cavo) e Linosa-Lampedusa; Ustica (Pa), tratta Palermo-Ustica. In Italia: Toscana, Capraia (Isola D'Elba-Capraia); Lazio, Ponza (Gaeta-Ponza), Ponza-Ventotene, Ventotene-Santo Stefano); Sardegna, Carloforte (Portoscuso-San Pietro), Porto Torres, (Stintino-Asinara); Puglia, isole Tremiti (San Nicola-San Domino e Sannicandro Garganico-San Nicola).

Lo scorso 23 settembre sono state avviate le attività relative alla prima sottotratta marina Marsala-Pantelleria, con l'apertura del cantiere della spiaggia di Marsala. Attualmente sono in corso le attività di realizzazione relative alle otto sottotratte marine dagli approdi: Marsala-Pantelleria; Pantelleria-Linosa; Linosa-Lampedusa; Panarea-Stromboli; Lipari Nord-Panarea; Lipari Nord-Salina; Patti-Vulcano; Vulcano-Lipari Sud. "Bisogna sottolineare il grande risultato di oggi in sinergia tra governo regionale e nazionale - ha affermato l'assessore regionale alle attività produttive, Edy Tamajo -. Finalmente le nostre isole potranno avere una maggiore connessione. È un passo in avanti per rafforzare la competitività delle nostre aziende, si colma un gap infrastrutturale importante". Per tutte le sottotratte sono state completate le operazioni di posa del cavo sottomarino e rimangono da completare le attività su spiaggia.

Lo scorso 9 novembre sono state avviate le attività relative alla prima sottotratta terrestre (Pabs) Patti-Patti.

"È una giornata importante per lo sviluppo e l'attravità locale - ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - È una novità per il territorio e ha una ricaduta sul turismo".





