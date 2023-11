Migranti: soccorso barchino con un solo tunisino a Lampedusa

Il guardacoste 206 Corrias della guardia di finanza ha agganciato, e scortato fino al porto di Lampedusa, un barchino di 4 metri con a bordo un solo tunisino.

L'uomo ha riferito di essere partito dalla spiaggia di Mellouleche, in Tunisia. E' stato trasferito, dopo un primo controllo sanitario, all'hotspot dove c'erano 393 ospiti. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, per la mattinata, 198 migranti verranno trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle. In serata, un altro trasferimento.



