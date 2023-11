Etna: vulcanologo, brusco arresto dell'attività stromboliana

Si è "bruscamente arrestata" l'attività del cratere di Sud-Est dell'Etna che ieri sera era caratterizzata da esplosioni stromboliane e che aveva anche prodotto una piccola colata lavica diretta verso sud-ovest. Lo scrive sul suo profilo Facebook il vulcanologo dell'Ingv di Catania, Boris Bhencke, postando due foto del vulcano in eruzione concludendo il post con la scritta "per ora" I livelli del tremore dei condotti interni, che segnalano la risalita di magna nell'edificio vulcanico, dalla notte scorsa sono scesi, pur rimando su valori medio-alti. L'allerta Vona, il bollettino per l'aviazione dell'Ingv di Catania sull'Etna, resta ancora arancione. L'attuale attività eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA